https://news.day.az/society/1795375.html Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане? Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2025 год, в декабре из-за праздничных дат будет один дополнительный нерабочий день. Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, поскольку 31 декабря выпадает на будний день, перенос рабочих и выходных дней не предусмотрен.
Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане?
Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2025 год, в декабре из-за праздничных дат будет один дополнительный нерабочий день.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, поскольку 31 декабря выпадает на будний день, перенос рабочих и выходных дней не предусмотрен.
Таким образом, с учётом суббот, воскресений и праздничного дня, в декабре в общей сложности будет 9 нерабочих дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре