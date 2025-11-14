Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане?

Согласно норме рабочего времени и производственному календарю на 2025 год, в декабре из-за праздничных дат будет один дополнительный нерабочий день.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, поскольку 31 декабря выпадает на будний день, перенос рабочих и выходных дней не предусмотрен.

Таким образом, с учётом суббот, воскресений и праздничного дня, в декабре в общей сложности будет 9 нерабочих дней.