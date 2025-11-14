https://news.day.az/world/1795368.html "ААААААААА!": Соловьев закатил очередную истерику - ВИДЕО Российский пропагандист Владимир Соловьев закатил очередную истерику. Как передает Day.Az, он не смог сдержать эмоций в прямом эфире из-за неудачной презентации созданного российскими инженерами человекоподобного робота Aidol, который упал, сделав несколько шагов. "Я нахожусь в состоянии лёгкого бешенства!
"ААААААААА!": Соловьев закатил очередную истерику - ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев закатил очередную истерику.
Как передает Day.Az, он не смог сдержать эмоций в прямом эфире из-за неудачной презентации созданного российскими инженерами человекоподобного робота Aidol, который упал, сделав несколько шагов.
"Я нахожусь в состоянии лёгкого бешенства! Почему вы показали это всему миру? Это же бесконечный позор!"
Далее он принялся издавать странные звуки.
Представляем вашему вниманию этот отрывок из эфира:
