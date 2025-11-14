"ААААААААА!": Соловьев закатил очередную истерику

Российский пропагандист Владимир Соловьев закатил очередную истерику.

Как передает Day.Az, он не смог сдержать эмоций в прямом эфире из-за неудачной презентации созданного российскими инженерами человекоподобного робота Aidol, который упал, сделав несколько шагов.

"Я нахожусь в состоянии лёгкого бешенства! Почему вы показали это всему миру? Это же бесконечный позор!"

Далее он принялся издавать странные звуки.

Представляем вашему вниманию этот отрывок из эфира: