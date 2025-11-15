Научные материалы всемирно известного учёного Рафига Алиева переданы в музей

В Национальном музеe истории Азербайджана прошла церемония передачи в музей научных материалов и личных вещей всемирно известного учёного, члена-корреспондента НАНА, профессора Университета Джорджии (США), президента Ассоциации искусственного интеллекта "Наследие Лютфи Заде", профессора Рафига Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что научное наследие выдающегося учёного Рафига Алиева является одной из золотых страниц азербайджанской науки. Академик подчеркнула, что ценные материалы, переданные музею, имеют большое научное и культурное значение для будущих поколений.

Затем выступили главный хранитель музея, кандидат исторических наук, доцент Мехфуза Зейналова, ректор Азербайджанского университета языков, академик Кямал Абдулла, народный поэт Рамиз Ровшан, поэт, публицист и переводчик Рафаил Тагизаде, а также другие гости. Они подчеркнули, что Рафиг Алиев достойно представляет Азербайджан на международной арене как в сфере науки, так и в области культуры. Участники мероприятия высоко оценили его научную деятельность и вклад, внесённый им в мировую науку и развитие искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвящённый жизни и деятельности учёного.

В художественной части программы выступили заслуженная артистка, ханенде Севиндж Сарыева, победитель II телевизионного конкурса мугама, преподаватель Музыкального колледжа имени Асефа Зейналлы Гюллю Мурадова, кяманчист Махир Гулиев, тарист, знаток и исследователь мугама Мехман Микаилов.

В завершение профессор Рафиг Алиев выразил глубокую благодарность директору музея, академику Наиле Велиханлы, а также всему коллективу музея за внимание и поддержку, оказанные в деле сохранения его научного наследия.

Отмечается, что предоставленные материалы в дальнейшем будут экспонироваться в музее.