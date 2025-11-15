https://news.day.az/society/1795651.html В Нахчыване столкнулись Hyundai и Mercedes - двое пострадали - ФОТО На автомагистрали Нахчыван-Садарак произошло тяжёлое ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марки Hyundai и Mercedes. В аварии двое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.
В Нахчыване столкнулись Hyundai и Mercedes - двое пострадали - ФОТО
На автомагистрали Нахчыван-Садарак произошло тяжёлое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марки Hyundai и Mercedes.
В аварии двое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.
На место привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.
