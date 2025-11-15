В Нахчыване столкнулись Hyundai и Mercedes

На автомагистрали Нахчыван-Садарак произошло тяжёлое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марки Hyundai и Mercedes.

В аварии двое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.