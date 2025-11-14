Акции и криптовалюты замедляются на фоне «пузыря ожиданий»

Приток иностранных инвестиций в американские фонды акций остается необычайно сильным, составляя в годовом исчислении 134 млрд долларов с начала года, сообщает Bank of America (BofA). Это второй по величине показатель после 163 млрд долларов, зафиксированных в 2024 году.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, еженедельные потоки были широкомасштабными: в облигационные фонды за прошлую неделю поступило 18,7 млрд долларов, в акции - 18,3 млрд долларов, в фонды денежного рынка - 7,7 млрд долларов, в золото - 2,9 млрд долларов, а в криптовалюты - 22 млн долларов, передает Day.Az.

Корея выделилась вторым по величине притоком за всю историю наблюдений - 2,0 млрд долларов, а также крупнейшим четырехнедельным общим показателем - 3,8 млрд долларов.

По секторам здравоохранение показало самый сильный приток с января 2021 года -1,9 млрд долларов, а энергетика достигла пятимесячного максимума - 900 млн долларов.

Стратеги BofA во главе с Майклом Хартнеттом утверждают, что рисковые активы, такие как акции и криптовалюты, замедляются из-за "пузыря ожиданий", указывая на рыночный нарратив, построенный на агрессивной политической поддержке.

Они отмечают, что государственная поддержка все чаще обосновывается соображениями "национальной безопасности" и что ФРС не только снижает ставки с повышенных уровней, но и "готовится запустить количественное смягчение (QE)" в первой половине следующего года.

Кроме того, ожидается, что налоговые сокращения в следующем году будут сопровождаться стимулирующими выплатами в размере 2 тыс. долларов, что усиливает политический фон, который повышает ожидания.

Хартнетт также пишет, что "макро-торговля равна ускорению PMI (рост деловой активности в экономике - ред.) и длинным позициям по сырьевым товарам, международным рынкам, компаниям с малой капитализацией", отмечая, что на фоне налоговых сокращений, снижения ставок, а также тарифов и усилий США в области промышленной политики PMI должен вырасти до 55. Он добавляет, что "неспособность ранне-циклических, чувствительных к ставкам секторов акций, таких как недвижимость, строительство домов, розничная торговля, химическая промышленность и упаковка, расти на перспективе снижения ставок и роста PMI сигнализирует о давлении ИИ на безопасность рабочих мест. Стабилизация в потребительских циклических секторах остается необходимой, говорит он, для того чтобы компании с малой капитализацией и промышленные циклические компании работали эффективно.

По регионам американские акции показали девятую неделю притока в размере 6,4 млрд долларов. Европейские притоки возобновились на уровне 800 млн доллара, акции развивающихся рынков зафиксировали третью неделю роста в размере 5,4 млрд долларов, а Япония зарегистрировала первый отток за три недели и крупнейший за пять недель в размере 900 млн долларов.