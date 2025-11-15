Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения Международной премии «Наследие будущего» в Ташкенте

15 ноября в Ташкенте состоялась торжественная церемония вручения Международной премии "Наследие будущего".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что этой премии от Азербайджана удостоен Народный артист Алим Гасымов.