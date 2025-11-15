Президент Ильхам Алиев ознакомился с Центром исламской цивилизации в Ташкенте

15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с Центром исламской цивилизации в Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фундамент Центра исламской цивилизации, созданного постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, был заложен в 2018 году. В реализации проекта приняли участие сотни ученых, экспертов, а также религиозных и общественных деятелей. Выполненный в стиле древних архитектурных памятников города Самарканд центр занимает территорию площадью более 10 гектаров. Здесь построен величественный купол высотой 65 метров. В центр вошли научно-исследовательские подразделения, отделы ведения Национального реестра редких рукописей, Фонд рукописей, библиотека и архивы, отделы издательской деятельности и другие отделы.

В выставочной галерее представлены предметы и артефакты различных исторических эпох, а творческий потенциал предков раскрыт с помощью современных технологий и цифровых устройств.

В здании центра размещена огромная библиотека, включающая 100 тысяч рукописей и литографий, а также более миллиона книг. На этом же этаже расположены научный отдел Центра исламской цивилизации и офисы международных организаций. Музейная экспозиция Центра состоит из таких залов, как "Цивилизации до ислама", "Период Первого Ренессанса", "Период Второго Ренессанса", "Узбекистан в XX веке", "Новый Узбекистан - основа Третьего Ренессанса" и "Священный Коран".

В самом центре экспозиции имеется зал Священного Корана. Здесь размещена духовная жемчужина мусульманского мира - древний Мусхаф Усмана. Также представлены рукописные экземпляры Корана, созданные в эпоху Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Тимуридов и других династий, а также их переводы на староузбекский язык. Кроме того, здесь созданы религиозно-просветительские и инновационные медиапроекты.

На большой мультимедийной панели "Стена времени" с помощью голографии, инсталляций и проекционных технологий оживлены важнейшие исторические этапы различных эпох, великие открытия и выдающиеся личности. Этот центр наладил сотрудничество с рядом международных организаций, включая ЮНЕСКО и ИСЕСКО.