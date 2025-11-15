В США посчитали Alibaba агентом армии КНР

Министерство обороны США нашло у китайского маркетплейса Alibaba связи с Народно-освободительной армией КНР (НОАК).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Financial Times.

Журналисты получили доступ к ранее засекреченному меморандуму Пентагона, в котором говорится о том, что Alibaba предоставляет НОАК "возможности", угрожающие безопасности США. Каким образом эти возможности угрожают Штатам, не уточняется. Также в Пентагоне заявили, что компания передает НОАК доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, данные о Wi-Fi, платежах и услугах, связанных с ИИ.

Представители торговой платформы назвали меморандум "чушью", а также "явной попыткой манипулировать общественным мнением и очернить Alibaba".