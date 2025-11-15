В Китае обнаружили крупнейший современный кратер Земли

Китайские ученые обнаружили на юге страны метеоритный кратер диаметром 900 метров, который стал крупнейшим известным кратером голоценовой эпохи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журнал Science X.

Кратер Цзиньлинь, расположенный в провинции Гуандун, образовался около 11,7 тысяч лет назад. Он значительно превышает размеры предыдущего рекордсмена - российского кратера Мача (300 метров). Исследователи подтвердили космическое происхождение объекта по характерным деформациям в кварцевых кристаллах.

"Открытие показывает, что масштаб воздействия малых космических объектов на Землю в голоцене оказался гораздо больше, чем считалось ранее", - отметил автор исследования Мин Чен.

Уникальность находки заключается в exceptional сохранности кратера несмотря на влажный климат и эрозию. Образование таких структур требует давления 10-35 гигапаскалей, что невозможно при земных геологических процессах. Это двенадцатый подтвержденный метеоритный кратер в Китае.