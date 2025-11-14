https://news.day.az/world/1795326.html Роботы в ОАЭ исполнили национальный танец - ВИДЕО Роботов в ОАЭ приучают к местной культуре. Как передает Day.Az, в Сети распространяются кадры, как андроиды исполняют национальный танец. Представляем вашему вниманию данное видео:
Роботы в ОАЭ исполнили национальный танец - ВИДЕО
Роботов в ОАЭ приучают к местной культуре.
Как передает Day.Az, в Сети распространяются кадры, как андроиды исполняют национальный танец.
Представляем вашему вниманию данное видео:
