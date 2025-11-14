Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру

Вагиф Джафар оглу Аллахвердиев, проживающий в США и в настоящее время представляющийся как Виктор Александр, тоже вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщил İTV.

Согласно информации, в отношении Вагифа Аллахвердиева направлено официальное уведомление о вызове в Следственное управление Генеральной прокуратуры на основании требований статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Он должен явиться 21 ноября этого года в 16:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160.

Ранее мы сообщали, что Севиндж Османгызы вызвана в Генпрокуратуру.