"Карабах" опроверг слухи о смене клубного логотипа
Футбольный клуб "Карабах" не собирается менять свой логотип, несмотря на появившиеся в соцсетях слухи о возможном ребрендинге.
Как сообщил İdman.Biz руководитель департамента маркетинга и коммуникаций клуба Анар Гаджиев, информация о смене эмблемы не соответствует действительности. По его словам, в повестке дня такого вопроса нет, а обсуждаемые в сети варианты не связаны с деятельностью клуба, передает Day.Az.
Гаджиев подчеркнул, что в "Карабах"всегда с уважением относятся к мнению общественности и специалистов, однако изменение существующего логотипа не предусматривается.
