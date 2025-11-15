https://news.day.az/society/1795564.html В школах Азербайджана стартуют осенние каникулы С 16 ноября в общеобразовательных учреждениях начинаются осенние каникулы. Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", с 16 по 20 ноября в общеобразовательных учреждениях будут осенние каникулы.
В школах Азербайджана стартуют осенние каникулы
С 16 ноября в общеобразовательных учреждениях начинаются осенние каникулы.
Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета Министров об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", с 16 по 20 ноября в общеобразовательных учреждениях будут осенние каникулы.
Первый день занятий после осенних каникул - 21 ноября.
