В Будапеште стартовал сезон рождественских ярмарок

В столице Венгрии официально начался сезон рождественских ярмарок.

Как сообщает Day.Az, в пятницу вечером свои двери распахнули две крупнейшие ярмарки - Advent Basilica на площади Святого Стефана и Vörösmarty Classic Xmas на площади Вёрёшмарти. Организаторы вновь сделали ставку на атмосферу классического Адвента, доступные цены и эффектные новинки, что уже привлекло в центр города множество гостей.

15-летие ярмарки у базилики отмечается обновленным 3D световым шоу на фасаде храма - оно демонстрирует 120-летнюю историю храма и транслируется ежедневно с 17:30 каждые полчаса. На площади появились новый арочный вход, световой тоннель, инсталляции в виде звездного неба, а также тематические фотозоны и многоязычная фотобудка. Впервые внедрена система онлайн-заказа еды через QR-код, хотя традиционные способы оплаты остаются доступными.

Главным акцентом ярмарки на площади Вёрёшмарти вновь стал прозрачный "снежный шар", защищающий памятник поэта. Внутри него теперь проходит интерактивное световое шоу, а по всей площади установили новые праздничные огни и эффектные световые инсталляции. Особый интерес вызывает LED-стена с ИИ-анимациями, реагирующими на движения посетителей.

Для детей работает бесплатный мини-поезд с новой станцией "Вёрёшмарти". На обеих ярмарках представлены десятки мастеров декоративно-прикладного искусства, а каждое воскресенье у базилики проходят церемонии зажжения адвентских свечей.

Несмотря на высокие цены, многие считают, что атмосфера и шоу оправдывают расходы. Ведущая Vörösmarty Classic Xmas Анита Абель подчеркнула важность фиксированных цен и призвала гостей "погрузиться в дух праздника", которого сейчас многим не хватает.