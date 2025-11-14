В США впервые в истории умер человек из-за аллергии на мясо

Пилот американской авиакомпании из штата Нью-Джерси стал первым человеком в истории, умершим из-за аллергии на мясо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает медицинское издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice (JACI).

По словам специалистов, 47-летний мужчина почувствовал резкое недомогание через четыре часа после того, как съел гамбургер. Это произошло в сентябре 2024 года. Медики-криминалисты долгое время не могли объяснить причину его смерти. Позже стало известно, что незадолго до инцидента американца укусил клещ. С этим укусом в кровь пилота попали антитела, которые и спровоцировали аллергическую реакцию.

"Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса", - утверждается в публикации.

Отмечается, что клещи-звездоносы, которые распространяют это опасное заболевание, не впервые нападают на американцев. Преимущественно они обитают на северо-востоке, юге и Среднем Западе Соединенных Штатов.