Консорциум Трансадриатического газопровода (TAP) завершил первый этап работ по проекту расширения в Греции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на TAP AG.

"15 ноября исполнилось пять лет со дня начала коммерческой эксплуатации. TAP безопасно и надёжно поставляет природный газ, транспортировал свыше 52 миллиардоа кубометров в Европу; завершил первый этап работ по проекту расширения в Греции. Благодарим наших акционеров, команды и подрядчиков", - отметили в консорциуме.

Отметим, что 15 ноября 2020 года, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ, 878-километровая газотранспортная система, проходящая через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начала коммерческую эксплуатацию. 31 декабря 2020 года TAP приступил к транспортировке первого газа. Годовая мощность TAP составляет 10 млрд кубометров с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.

Увеличение поставок по TAP ещё на 1,2 млрд кубометров к 2026 году было одобрено в январе 2024 года. В настоящее время ведутся работы по организации поставок газа в Албанию через TAP, начиная с 2026 года.