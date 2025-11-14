Лошадь ворвалась в салон красоты в Бразилии

В салон красоты в Бразилии зашла лошадь.

Как передает Day.Az, кадры из заведения в бразильском Терезине широко разошлось по мировым соцсетям, в которых обсуждают новогодний дизайн салона, внимание лошади к зеркалу и то, как лошадь покинула заведение.

