Лошадь ворвалась в салон красоты в Бразилии - ВИДЕО

В салон красоты в Бразилии зашла лошадь. Как передает Day.Az, кадры из заведения в бразильском Терезине широко разошлось по мировым соцсетям, в которых обсуждают новогодний дизайн салона, внимание лошади к зеркалу и то, как лошадь покинула заведение. Представляем вашему вниманию данное видео: