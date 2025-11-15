https://news.day.az/world/1795550.html Трамп назвал Европу «уже не той» Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил в интервью британскому изданию GB News, что Европа стала уже совсем "не той" из-за иммиграции, и ему "грустно это видеть". Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru. "Европа уже не то место.
Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил в интервью британскому изданию GB News, что Европа стала уже совсем "не той" из-за иммиграции, и ему "грустно это видеть".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Lenta.ru.
"Европа уже не то место. Я не говорю, что каждое место, но почти каждое место, или пара мест", - пояснил Трамп.
