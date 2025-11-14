https://news.day.az/sport/1795475.html Названо количество мест для болельщиков "Карабаха" на матч с "Наполи" Названо количество мест для болельщиков "Карабаха" на матч с "Наполи" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, билеты на игру поступят в продажу сегодня. На стадионе Stadio Diego Armando Maradona для болельщиков "Карабаха" выделено 2 480 мест.
На стадионе Stadio Diego Armando Maradona для болельщиков "Карабаха" выделено 2 480 мест. Билеты будут доступны для онлайн-покупки на сайте iTicket.az с 15:00. Вход в выделенные сектора будет осуществляться через Gate 26.
Напомним, что матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября и начнется в 00:00 по бакинскому времени.
