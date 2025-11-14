https://news.day.az/world/1795494.html С Армении вышвырнут журналиста "Wargonzo" Журналист интернет-проекта "Wargonzo" Дмитрий Селезнёв не был допущен в ереванский аэропорт. Как сообщает Day.Az, об этом было сообщают армянские СМИ Отмечается, что Селезнёв прибыл в Армению вместе с семьёй на отдых.
С Армении вышвырнут журналиста "Wargonzo"
Журналист интернет-проекта "Wargonzo" Дмитрий Селезнёв не был допущен в ереванский аэропорт.
Как сообщает Day.Az, об этом было сообщают армянские СМИ
Отмечается, что Селезнёв прибыл в Армению вместе с семьёй на отдых.
Также сообщается, что детали инцидента уточняются, а журналист ожидает обратного рейса и документов, обосновывающих решение спецслужб Армении.
Следует также отметить, что финансируемый медиа-магнатом армянского происхождения Арамом Габриэляновым проект "Wargonzo" занимался распространением большого количества дезинформации об Азербайджане в период Второй Карабахской войны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре