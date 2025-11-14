https://news.day.az/world/1795504.html В Стокгольме автобус врезался в остановку - есть погибшие В центре Стокгольма несколько человек погибли в результате того, что автобус врезался в остановку. Как сообщает Day.Az, об этом написала шведская газета Aftonbladet. В сообщении отмечается, что полиция подтвердила наличие погибших, а также раненых.
В Стокгольме автобус врезался в остановку - есть погибшие
В центре Стокгольма несколько человек погибли в результате того, что автобус врезался в остановку.
Как сообщает Day.Az, об этом написала шведская газета Aftonbladet.
В сообщении отмечается, что полиция подтвердила наличие погибших, а также раненых.
По данным газеты, на место происшествия были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.
Водитель автобуса задержан. Его действия квалифицируются как грубая неосторожность, повлекшая смерть людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре