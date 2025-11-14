В Стокгольме автобус врезался в остановку

В центре Стокгольма несколько человек погибли в результате того, что автобус врезался в остановку.

Как сообщает Day.Az, об этом написала шведская газета Aftonbladet.

В сообщении отмечается, что полиция подтвердила наличие погибших, а также раненых.

По данным газеты, на место происшествия были направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.

Водитель автобуса задержан. Его действия квалифицируются как грубая неосторожность, повлекшая смерть людей.