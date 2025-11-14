https://news.day.az/economy/1795415.html Доходы азербайджанцев выросли - ЦИФРЫ В период с января по октябрь 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 73 млрд 705,9 млн манатов, или в среднем 7 196,8 манатов на душу населения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 8,1 процента.
Располагаемые доходы населения составили 64 793,6 млн манатов.
