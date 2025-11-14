Контактный зоопарк в Англии оказался в центре скандала после того, как 264 посетителя, преимущественно дети, заразились опасным паразитом Cryptosporidium, вызывающим тяжелые желудочно-кишечные расстройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, владелица фермы, 60-летняя Шэрон Уилер, признала себя виновной в нарушении норм безопасности после того, как следствие установило, что дети участвовали в мероприятиях по кормлению животных, включая коз, которые были заметно загрязнены фекалиями. Около 5% пострадавших были госпитализированы на ночь, а суммарно семьи потеряли 1 254 рабочих дня из-за болезни и ухода за детьми.

Совместное расследование Управления по охране труда и безопасности показало, что вспышка инфекции напрямую связана с фермой. Выяснилось, что более 30% участников мероприятия по кормлению животных из бутылочек оказались инфицированы.

Инспекторы выявили серьезные нарушения: недостаточные условия для мытья рук, использование многоразовых мочалок, отсутствие инструктажей для посетителей и сотрудников, а также слабый контроль за контактом людей с животными.

Суд оштрафовал Уилер на $26 тысяч. Окружной судья Рэйчел Гэллоуэй отметила психологические последствия для семей и подчеркнула, что родители опасались за жизнь своих детей, учитывая потенциальную опасность паразита.