В Китае создали препарат, продлевающий жизнь до 150 лет

Ученые из Китая сообщили, что им якобы удалось создать таблетку, благодаря которой человек сможет прожить 150 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Oddity Central.

Шэньчжэньский стартап Lonvi Biosciences, работающий в сфере биотехнологий и исследований долголетия, сообщил о разработке препарата, который нацелен на так называемые "зомби-клетки" - стареющие клетки, переставшие делиться, но продолжающие провоцировать воспаление. По утверждению компании, новая таблетка теоретически способна продлить человеческую жизнь до 150 лет.

Генеральный директор Lonvi Ип Чжу назвал разработку "Святым Граалем", отметив, что ключевой компонент препарата может не только увеличить продолжительность жизни, но и снизить риск возрастных заболеваний, воздействуя на организм на клеточном уровне.

По словам технического директора компании Лю Цинхуа, "дожить до 150 лет определенно реально", и в ближайшие годы подобные технологии могут стать частью повседневности.

Препарат Lonvi основан на процианидине C1 (PCC1) - молекуле, выделенной из виноградных косточек, которая ранее демонстрировала способность продлевать жизнь лабораторных грызунов. По данным компании, мыши, получавшие PCC1, жили в среднем на 9,4% дольше, а при начале терапии с первого дня - на 64,2% дольше.