ЮАР изучает возможность участия в ОИ-2036 или 2040

Правительство ЮАР заявило, что страна планирует подать заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года.,

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам министра при Президенте ЮАР Хумбудзо Нтшавхени, Претория вступила в постоянный диалог по данному вопросу с Международным олимпийским комитетом (МОК), который с июня возглавляет представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.

"Даже если нам предложат провести Игры завтра, Кабинет Министров уверен, что мы сможем принять их на уже существующих объектах", - сказала Нтшавхени. При этом министр не уточнила, какой город может быть местом проведения Олимпиады.

Ранее ни одна африканская страна не принимала ни Олимпийские, ни Паралимпийские игры. Кейптаун подавал заявку на проведение Олимпиады 2004 года, которая досталась Афинам. При этом ЮАР была первой на континенте, принявшей чемпионат мира по футболу в 2010 году. Сенегальский Дакар в 2026 году станет первым городом на континенте, который примет юношеские Олимпийские игры.

Ранее несколько стран, включая Индонезию, Индию, Турцию, а также Катар и Саудовскую Аравию, выразили интерес к проведению летней Олимпиады 2036 года. Точные сроки проведения выборов страны-хозяйки ОИ-2036 на данный момент не определены.

Последние летние Олимпийские игры прошли в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия прошла не на легкоатлетическом стадионе, как это было принято, а на реке Сене, по которой национальные команды проплыли через центр Парижа на судах. На этих Играх разыграли 329 комплектов наград в 39 видах спорта. В 2028 году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе (США), а в 2032 году Игры примет Брисбен (Австралия).

Следующие зимние Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 февраля по 22 февраля 2026 года. Французские Альпы станут местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, а американский Солт Лейк Сити столицей соревнований 2034 года.