Искусствоведы раскрыли смысл знаков на роскошных римских чашах

Уникальные стеклянные сосуды поздней Античности оказались носителями скрытой маркировки мастеров. Как выяснила команда исследователей, символы на так называемых диатретах отражали не украшения, а сотрудничество целых групп ремесленников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнале Popular Science.

Диатреты, или "клеточные чаши", создавались в IV веке нашей эры и считались вершиной античного стеклоделия. Каждое изделие начиналось как массивная стеклянная заготовка, которую мастера вытачивали до состояния двойной структуры: внутреннего стакана и внешней ажурной "решетки". Несмотря на кажущуюся хрупкость, многие такие чаши сохранились почти полностью.

Долгое время исследователи считали, что абстрактные знаки над латинскими надписями - декоративные элементы. Но изучив диатрету из нью-йоркского Метрополитен-музея, искусствовед из Вашингтонского университета Холли Мередит сопоставила символы с аналогичными образцами из европейских коллекций. По ее словам, опыт работы с собственным стеклом позволил "увидеть в перевернутом положении то, что раньше выпадало из кадра".

Сопоставление показало, что знаки относятся к визуальной системе, которую римские стеклодувы использовали между IV и VI веками. Анализ следов инструментов и незавершенных заготовок подтвердил: диатреты не были работой одного мастера. К процессу привлекались целые команды из полировщиков, резчиков и учеников.

Мередит отметила, что речь шла не о личных подписях, а о древнем эквиваленте бренда. Исследователь подчеркнула, что понимание культуры производства позволяет иначе взглянуть на трудовые процессы позднего Рима. Многие изделия создавались месяцами и требовали тонкой координации между ремесленниками разных профилей.

"Мы привыкли анализировать элиты, предполагая, что знаем о мастерах достаточно. Но если собрать все свидетельства, становится ясно, что о ремесленниках известно куда больше, чем считалось ранее", - заключила Мередит.