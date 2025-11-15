США испытали термоядерную бомбу

США в августе провели успешные испытания тактической термоядерной авиационной бомбы B61-12 без боевой части.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Национальной лаборатории Сандия Министерства энергетики США.

Отмечается, что испытания проходили 19-21 августа на полигоне в штате Невада.

Во время тестов истребители пятого поколения F-35 сбрасывали на землю бомбы, не оснащённые боевой частью.

Испытания были проведены в координации с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) и представляют собой важный этап в оценке эффективности данного вооружения.

Сообщается, что в конце 2024 года NNSA завершило программу по продлению срока службы этих авиационных бомб ещё на 20 лет