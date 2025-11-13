Автор: Мехти Ахмедзаде

Последняя ситуация между Би-би-си и президентом США Дональдом Трампом показала, что телекомпания давно потеряла статус эталона объективной журналистики. Годы накопленных искажений, монтажных трюков и выборочного подбора источников подорвали всё, что только можно было подорвать. А история с американским лидером стала последним гвоздем в гроб репутации корпорации. И отставки Тима Дейви и Деборы Тернесс ничего не исправят.

Случай с отредактированным выступлением Трампа наглядно показал, как создавался тот или иной "нужный" нарратив. Сначала задается рамка. Затем из общего массива вырезаются неудобные фрагменты, усиливаются эмоциональные интонации, добавляются "говорящие" кадры и цитаты удобных спикеров. В результате зритель слышит слова, которые меняют смысл исходного выступления.

Как известно, использовался данный подход и в азербайджанском направлении. Причем годами! В Азербайджане не раз указывали на предвзятость Би-би-си, ее фейки, домыслы, необъективное и однобокое, освещение событий. К примеру, во время Второй Карабахской войны в репортаж корпорации сокращали масштаб разрушений азербайджанских городов. Обстрелы Гянджи и Барды оказывались в середине выпусков. Истории семей, потерявших близких, звучали тихо, коротко или вообще не показывались. Терминология размывала юридическую картину. Многолетняя оккупация азербайджанских территорий превращалась в абстрактный "спор о статусе". Ответственность растворялась, виноватых не называли прямо. В конечном итоге, зрителю предлагали картину, где виновата одна сторона - Азербайджан, хотя факты говорили другое.

После войны корпоративная линия сместилась к гуманитарным обвинениям. На первый план выводили комментаторов, активистов подавали как экспертов. Официальные заявления Баку озвучивали так, чтобы любое действие выглядело приниженным и лишённым доверия. Возвращение вынужденных переселенцев сопровождали размытыми подводками, смысл уводили в сторону. В итоге картину законной деоккупации и восстановления справедливости превратили в схему дискредитации Азербайджана.

Ситуация в Карабахе не единственный пример. Любое крупное событие в Баку запускало один и тот же шаблон: Европейские игры, Евровидение, энергетические и климатические форумы. Зрителю давали заранее заданную повестку, а не объективный репортаж. Любая новость о взаимодействии Азербайджана с партнерами переводилась в разговор о поставках вооружений. Даже гуманитарные сюжеты открывались напоминаниями о военной кооперации. Так разрушалась причинно-следственная связь. В кадре были одни и те же "эксперты", повторяющие старые тезисы, ссылки на анонимные источники без проверяемых фактов. Итог всегда один: успехи обесценивают, смысл событий сводят к сомнениям.

Скандал с Трампом только придал этим наблюдениям наглядную форму. Дальше будут последствия, от которых уже не отмахнуться. Иск на миллиард запускает цепочку проверок, запросов к исходникам, экспертиз по каждому спорному кадру. Любая склейка станет предметом разбирательства. Архивные выпуски по чувствительным темам пойдут на повторный аудит. Каждая правка, каждый голос за кадром будет изучаться юристами и сопоставляться со стенограммами. Ко всему прочему, есть вопрос рекламодателей. А они не любят скандалы. Бренды уходят туда, где риски ниже.

Что бы там ни было, по сути главное уже произошло. Би-би-си показала всему миру свою предвзятость. Это была не ошибка редактора, не случайный просчёт, а система, выстроенная годами. И если с мировым лидером они позволили себе подобное, то что мешало делать то же самое с более "удобными" темами? Ответ очевиден. Ничто.

После такого провала корпорация уже не сможет говорить тоном всезнающего арбитра, ибо у зрителя есть память. Именно поэтому скандал с Трампом стал водоразделом. Он показал, что миф о безошибочной Би-би-си давно рассыпался. Слишком много раз было нарушено главное правило журналистики - не искажать реальность. Именно этим Би-би-си и погубила сама себя.