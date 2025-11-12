Трамп подаст в суд на BBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется подать судебный иск о клевете к британской вещательной корпорации Би-би-си, поскольку она, отредактировав его выступление, исказила суть сказанного.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, намерен ли он подать упомянутый иск.

"Думаю, мне придется. Почему нет? Поскольку они ввели в заблуждение общественность. И они это признали", - ответил глава вашингтонской администрации в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, намерен ли он подать упомянутый иск. "Я думаю, что я обязан это сделать. Поскольку нельзя позволять людям так поступать", - добавил Трамп. "Это было очень нечестно", - подчеркнул президент США, говоря о действиях журналистов Би-би-си.

Британская вещательная корпорация ранее на этой неделе сообщила, что Трамп пригрозил ей иском на $1 млрд, если она до 14 ноября не удалит выпуск с отредактированным выступлением американского лидера. Требование касается передачи Panorama продолжительностью один час, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.