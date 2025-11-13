В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

13 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебное заседание продолжилось выступлением прокуроров с обвинительной речью, защищавших государственное обвинение.

Выступивший Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли высказал мнение в связи с характеристикой преступных деяний по обвинениям, выдвинутым обвиняемым.

Он заявил, что резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 подтверждают, что суверенные территории Азербайджанской Республики были оккупированы в результате военной агрессии Армении, а следовательно и то, что Армения развязала агрессивную войну против Азербайджана.

В обвинительной речи указывалось, что агрессивная война Армении против Азербайджана фактически не прекращалась даже в период, когда активные военные действия не велись.

В ходе агрессивной войны режим прекращения огня неоднократно нарушался, при этом объектами атак становились военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики, гражданское население, их имущество, государственные объекты гражданского назначения, религиозные, образовательные, научные, медицинские учреждения, места пребывания больных и раненых, а также объекты стратегического значения, в том числе нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Также говорилось о том, что систематический характер пыток и их широкое географическое распространение свидетельствуют о том, что применение пыток отражает политику армянского государства.

Подчеркивалось, что Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям криминализирует "переселение государством-оккупантом части своих граждан на оккупированную им территорию". Отмечалось, что в ходе судебного следствия обвиняемые Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян подтвердили в своих показаниях, что из Армении в оккупированные регионы Азербайджана, в частности в Лачинский район, переселялось население.

В то же время, эти факты также нашли подтверждение в изученных в ходе судебного следствия писем, сведений из армянских источников и информации, доступной в интернете.

Подчеркивалось, что военная агрессия Армении была направлена не только против членов Вооруженных сил Азербайджана, но и определила в качестве объектов нападения такие крупные города и районы, как Гянджа, Барда, Агджабеди, Евлах, Мингячевир, Зардаб, Кюрдамир, Габала и другие.

Таким образом, рассмотренными в суде доказательствами подтвердилось, что Армения оккупировала суверенные территории Азербайджана, совершила преступления против мира и человечности, военные преступления и многочисленные другие особо тяжкие преступления во время военной агрессии против Азербайджана, а также после нее.

Затем выступили старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев и начальник отдела Управления Генпрокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов, которые озвучили предложения прокуроров поддерживающих гособвинение, относительно наказания, которое должно быть назначено обвиняемым за каждое инкриминируемое им уголовное деяние.

В ходе выступления суду также было предложено исключить из обвинения, предъявленного обвиняемым лицам, отдельные пункты, деяния обвиняемых, по сравнению с некоторыми из выдвинутых обвинений, квалифицировать по нормам уголовного закона, предусматривающим менее строгую ответственность.

Подчеркивалось, что несмотря на привлечение обвиняемых Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Мадата Бабаяна к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусматривающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, и данные обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства, к моменту вынесения окончательного судебного решения, то есть, приговора, указанные обвиняемые достигли 65-летнего возраста, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики им не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Предложено признать Арутюняна Араика Владимири виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и применить меры наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме. Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 3 октября 2023 года.

В связи с Мнацаканяном Левоном Генрихи предложено признать его виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц, пользующихся международной защитой, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконной предпринимательской деятельностью, терроризмом, финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и применить меры наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме. Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 29 сентября 2023 года.

Предложено признать Манукяна Давида Азати виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, связанных с планированием, подготовкой, развязыванием и ведением агрессивной войны, нападением на лиц, пользующихся международной защитой, геноцидом, уничтожением населения, порабощением, принудительным переселением населения, преследованием, насильственным исчезновением лиц, незаконным лишением свободы, противоречащим нормам международного права, пытками, наемничеством, нарушением законов и обычаев ведения войны, нарушением норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, военным разбоем, умышленным убийством, незаконным предпринимательством, терроризмом и финансированием терроризма, созданием преступного сообщества (организации), незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой и ношением оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, действиями, создающими угрозу авиационной безопасности, насильственным захватом и удержанием власти, насильственным изменением конституционного строя государства, созданием вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и применить меры наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме. Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 27 сентября 2023 года.

В отношении Ишханяна Давида Рубени предложено, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики: в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, нападении на лиц, пользующихся международной защитой, совершении геноцида, уничтожении населения, рабстве, принудительном переселении населения, преследовании, насильственном исчезновении людей, лишении свободы, совершении пыток, что противоречит нормам международного права, найме наемников, нарушении законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, совершении мародерства, умышленных убийств, ведении незаконной предпринимательской деятельности, терроризме, финансировании терроризма, создании преступного сообщества (организации), незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, ношении и перевозке оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств; совершении действий, создающих угрозу авиационной безопасности, покушении на жизнь государственного деятеля, захвате и насильственном удержании власти; насильственном изменении конституционного строя государства; создании незаконных вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В связи с этим обвинение ходатайствовало о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении. Начало отбывания наказания исчисляется с момента задержания - с 3 октября 2023 года.

В отношении Бабаяна Давида Климини было предложено, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, - в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, уничтожении населения, рабстве, принудительном переселении населения, преследовании, насильственном исчезновении людей, лишении свободы, совершении пыток, что противоречит нормам международного права, найме наемников, нарушении законов и обычаев войны, нарушении норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, совершении мародерства, умышленного убийства, ведении незаконной предпринимательской деятельности, терроризме, финансировании терроризма, создании преступного сообщества (организации), незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, ношении и перевозке оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершении действий, создающих угрозу авиационной безопасности, захвате и насильственном удержании власти, насильственном изменении конституционного строя государства, создании незаконных вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В связи с этим обвинение ходатайствовало о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении. Начало отбывания наказания исчисляется с момента задержания - с 28 сентября 2023 года.

В отношении Гукасяна Аркадия Аршавир предложено, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики: планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, нападении на лиц, пользующихся международной защитой, совершении геноцида, уничтожении населения, рабстве, принудительном переселении населения, преследовании, насильственном исчезновении людей, лишении свободы, совершении пыток, что противоречит нормам международного права; найме наемников, нарушении законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, совершении мародерств, умышленных убийств, ведении незаконной предпринимательской деятельности, терроризме, финансировании терроризма, создании преступного сообщества (организации), незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, ношении и перевозке оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершении действий, создающих угрозу авиационной безопасности, покушении на жизнь государственного деятеля, захвате и насильственном удержании власти, насильственном изменении конституционного строя государства, создании незаконных вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В связи с этим обвинение ходатайствовало о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима. Начало отбывания наказания исчисляется с момента задержания - с 3 октября 2023 года.

В отношении Саакяна Бако Сааки предлагается, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики: в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, нападении на лиц, пользующихся международной защитой, совершении геноцида, уничтожении населения, рабстве, принудительном переселении населения, преследовании, насильственном исчезновении людей, лишении свободы, совершении пыток, что противоречит нормам международного права, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, нарушении норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, мародерстве, умышленных убийствах, ведении незаконной предпринимательской деятельности, терроризме, финансировании терроризма, создании преступного сообщества (организации), незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, ношении и перевозке оружия и комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, совершении действий, создающих угрозу авиационной безопасности, покушении на жизнь государственных деятелей, захвате и насильственном удержании власти, насильственном изменении конституционного строя государства, создании незаконных вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В связи с этим обвинение ходатайствовало о назначении ему наказания в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима. Начало отбывания наказания исчисляется с момента задержания - с 3 октября 2023 года.

В отношении Пашаяна Меликсета Владимири было предложено, что он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики: планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, уничтожении населения, рабстве, принудительном переселении населения, преследовании, насильственном исчезновении людей, лишении свободы, совершении пыток, что противоречит нормам международного права, нарушении законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта, совершении умышленных убийств, терроризме, создании преступного сообщества (организации), незаконном приобретении, передаче, продаже, хранении, ношении и перевозке оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, захвате и насильственном удержании власти, насильственном изменении конституционного строя государства, создании незаконных вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством. В связи с этим обвинение ходатайствовало назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима. Начало отбывания наказания исчисляется с момента задержания - с 21 сентября 2023 года.

Предложено, чтобы Мартирoсян Гарик Григори был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики: планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, уничтожение населения, порабощение, насильственное переселение населения, преследование, насильственное исчезновение людей, лишение свободы вопреки нормам международного права, пытки, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, и применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 19 лет, первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 21 сентября 2023 года.

В предложении в отношении Аллахвердяна Давида Нельсони указано, что он, будучи признан виновным в совершении предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики преступлений - планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, уничтожение населения, насильственное переселение населения, преследование, насильственное исчезновение людей, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, - применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 18 лет, первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 21 сентября 2023 года.

В предложении относительно Балаяна Левона Ромики указано, что он, будучи признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики - планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, уничтожение населения, насильственное переселение населения, преследование, насильственное исчезновение людей, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, - применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 17 лет и первые 10 лет наказания должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 21 сентября 2023 года.

Предложено, чтобы Бегларян Василий Ивани был признан виновным в совершении предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики преступлений - планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, насильственное переселение населения, преследование, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, военное мародерство, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, - применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 26 сентября 2023 года.

В предложении относительно Степаняна Гургена Гомери отмечено, что он, будучи признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики - планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, уничтожение населения, насильственное переселение населения, преследование, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, - применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 21 сентября 2023 года.

Предложено, чтобы Казарян Эрик Роберти был признан виновным в совершении предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики преступлений - планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны, насильственное переселение населения, преследование, нарушение законов и обычаев войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, терроризм, создание преступного сообщества (организации), незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, насильственный захват власти и ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства, создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством, - применить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Первые 10 лет наказания он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в учреждении строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания - с 27 сентября 2023 года.

Кроме того, суду было заявлено ходатайство о принятии решения по вещественным доказательствам по уголовному делу в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также просили суд не изменять меру пресечения, избранную в отношении каждого из обвиняемых, до вступления приговора в законную силу.

В суде представители потерпевших также заявили, что предъявленные обвиняемым обвинения в ходе почти годового судебного следствия доказаны исследованными доказательствами, изученными материалами, показаниями допрошенных свидетелей и потерпевших, а также заключениями экспертиз и другими доказательствами.

Представители потерпевших попросили судебную коллегию вынести приговор в соответствии с предложениями прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Судебный процесс продолжится 27 ноября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта, Саргсяна Сержа, Манукяна Вазгена, Саркисяна Вазгена, Бабаяна Самвела, Баласаняна Виталия, Балаяна Зория, Оганяна Сейрана, Карамяна Аршавира, Мелконяна Монте и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.