Азербайджан и Израиль укрепляют сотрудничество в сфере управления ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Израиля Роненом Краусом.

Об этом сообщили в МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что министр Кемаледдин Гейдаров поприветствовал посла Ронена Крауса, поздравил его с назначением послом в нашей стране и пожелал успехов в его деятельности. Напомнив, что отношения между Азербайджаном и Израилем, основанные на взаимном уважении и дружбе, постоянно расширяются, министр отметил, что в этих рамках между соответствующими структурами двух стран по борьбе с чрезвычайными ситуациями успешно продолжается плодотворное сотрудничество.

К.Гейдаров проинформировал о проводимой в Азербайджане работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отметив, что существует хороший потенциал для развития сотрудничества между соответствующими структурами стран в этом направлении.

Поблагодарив за искреннюю встречу и поздравления, Ронен Краус выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, в том числе сотрудничества в рассматриваемой сфере. Посол отметил взаимную выгоду от расширения связей между соответствующими органами по управлению чрезвычайными ситуациями, заявив, что не пожалеет усилий в этом направлении.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.