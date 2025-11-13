В Британии продается дом с вышкой ЛЭП на участке

В Великобритании выставили на продажу частный дом с расположенной на участке вышкой линий электропередач (ЛЭП).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Mirror.

Согласно онлайн-объявлению агентства недвижимости Burchell Edwards, это двухквартирный дом в деревне Стэнли, графство Дербишир. Объект с большой гостиной, зимним садом, оранжереей, частной парковкой во дворе. Он расположен в "тихом тупике", пишет издание. Стоимость такого жилья составляет 190 тысяч фунтов стерлингов.

Как отмечается, главной особенностью недвижимости является вышка ЛЭП, расположенная прямо во дворе. Она размещается вблизи зоны отдыха с садовыми стульями и ограждена деревянным забором. В то же время на сайте продажи недвижимости о необычной достопримечательности не сообщается. Ее смогли разглядеть журналисты на фотографиях, размещенных в интернете.

Издание уточняет, что в Великобритании разрешено возводить электросети на частных участках, хотя застройщики часто платят Национальной электросети за прокладку электроэнергии по подземным кабелям.