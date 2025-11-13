В Баку состоится Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ

23-26 ноября в Баку впервые пройдет Форум солидарности неправительственных организаций (НПО) стран-членов Организации тюркских государств. Официальное открытие форума состоится 24 ноября во Дворце "Гюлистан".

Как сообщили Day.Az в Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций, в рамках форума будут организованы панельные дискуссии на темы "Зангезурский коридор: мост, объединяющий тюркскую географию", "На пути к WUF13 - первому в тюркском мире".

В мероприятии примут участие около 300 представителей НПО из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

В рамках мероприятия также будет организован I Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Казахстана.

После Баку форум продолжит свою работу в Нахчыванской Автономной Республике. Ожидается также учреждение Платформы НПО государств-членов Организации тюркских государств в городе Нахчыван. На этой Платформе объединятся НПО из 8 стран.

Отметим, что в апреле этого года в Баку была учреждена Платформа НПО Глобального Юга с участием институтов гражданского общества из региона, охватывающего две трети мира. В этом году также в Азербайджане была организована первая встреча НПО стран D8, именуемых "Исламская восьмерка", где проживают 60 процентов мусульман мира. На панельной дискуссии "Открытые миру азербайджанские НПО: техника объединения против изоляции", состоявшейся 20 октября в Ханкенди в рамках Форума сотрудничества неправительственных организаций страны, особо подчеркивалось, что самым большим достижением национальных НПО за последние два года является их выход на международную арену. Учреждение Платформы НПО государств-членов Организации тюркских государств является важной составной частью процесса в этом направлении.