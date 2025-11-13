Президент Ильхам Алиев: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА) отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию".