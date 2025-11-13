https://news.day.az/officialchronicle/1795179.html

Президент Ильхам Алиев: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА) отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.