Президент Ильхам Алиев: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА) отметил хорошие результаты в спортивном сотрудничестве двух стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, в частности, сказал: "Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию".
