Qaxın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub - FOTO Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunan Elvin Nazim oğlu Paşayev bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev tərəfindən rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə kollektivə təqdim olunub.
Qaxın yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub - FOTO
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib və ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb. E.Paşayev ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.
