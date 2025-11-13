https://news.day.az/world/1795188.html

Неизвестный угнал 24-тонный бульдозер в Англии - ВИДЕО

Мужчину арестовали после того, как 24-тонный бульдозер был угнан из Стаффордшира и переправлен через центр города Вулверхэмптон на дорогу с двусторонним движением. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: