Неизвестный угнал 24-тонный бульдозер в Англии - ВИДЕО Мужчину арестовали после того, как 24-тонный бульдозер был угнан из Стаффордшира и переправлен через центр города Вулверхэмптон на дорогу с двусторонним движением. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
