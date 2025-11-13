Чем опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями?

Магнитные бури способны вызывать у людей головные боли, раздражительность и перепады артериального давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

О том, как снизить их влияние на организм и сохранить хорошее самочувствие в такие периоды, рассказала изданию "Известия" заместитель главного врача по организации стационарной помощи и заведующая отделением кардиологии многопрофильной клиники "К+31" Ольга Рябенкова, сообщает Day.Az.

По словам специалиста, повышенную чувствительность к геомагнитным колебаниям чаще всего проявляют люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также те, у кого снижена способность адаптироваться к изменениям внешней среды. Среди типичных симптомов отмечаются бессонница, сонливость, боли в мышцах и суставах, скачки давления и нарушения сердечного ритма.

Рябенкова отметила, что у людей с крепким здоровьем подобные явления обычно вызывают лишь легкую усталость или колебания настроения. Однако, чтобы избежать ухудшения самочувствия, важно заранее предпринять профилактические меры.

"Необходимо следить за прогнозами погоды и предупреждениями о магнитных бурях, соблюдать режим сна и отдыха, ограничить физические нагрузки и отказаться от вредных привычек - в первую очередь от алкоголя и курения", - подчеркнула врач.

Она также добавила, что если несмотря на соблюдение рекомендаций состояние остается неудовлетворительным, следует обратиться к специалисту для подбора индивидуальной терапии.