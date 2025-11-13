https://news.day.az/world/1795181.html

Буэнос-Айрес засыпало крупным градом - ВИДЕО

В Аргентине недалеко от Буэнос-Айреса сильная гроза натворила бед. Как передает Day.Az, молнии били по трансформаторам, а сильный ветер обрывал провода. В конце концов все еще и засыпало довольно крупным градом. В результате ненастья тысячи человек остались без света.