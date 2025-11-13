Буэнос-Айрес засыпало крупным градом

В Аргентине недалеко от Буэнос-Айреса сильная гроза натворила бед.

Как передает Day.Az, молнии били по трансформаторам, а сильный ветер обрывал провода.

В конце концов все еще и засыпало довольно крупным градом. В результате ненастья тысячи человек остались без света.