Турция приостановила полеты всех своих самолетов С-130

Турция приостановила полеты всех своих военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования авиакатастрофы в Грузии,

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

В турецком Минобороны также подчеркнули, что на данный момент преждевременно говорить о причинах катастрофы самолета С-130, расследование продолжается.