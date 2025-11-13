https://news.day.az/world/1795125.html Турция приостановила полеты всех своих самолетов С-130 Турция приостановила полеты всех своих военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования авиакатастрофы в Грузии, Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
В турецком Минобороны также подчеркнули, что на данный момент преждевременно говорить о причинах катастрофы самолета С-130, расследование продолжается.
