В Китае частично рухнул новый мост

В провинции Сычуань на юго-западе Китая произошел инцидент, который привлек внимание всей страны. На участке национальной автомагистрали, соединяющей центральные регионы с Тибетом, частично обрушился недавно построенный мост Хунци. Сооружение, возвышающееся на 232 метра и протянувшееся почти на 760 метров, было введено в эксплуатацию лишь в начале текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на China Daily, еще накануне дорожные службы и полиция приняли решение полностью перекрыть движение по мосту. Причиной стали тревожные признаки: на склонах рядом с дорогой появились трещины, а в рельефе местности были замечены сдвиги. Специалисты зафиксировали продолжающуюся деформацию горного массива, что вызывало опасения по поводу устойчивости инфраструктуры.

Позже ситуация резко ухудшилась. В результате оползня, вызванного смещением грунта, часть дорожного полотна и подъездной эстакады оказались разрушены. К счастью, благодаря своевременным мерам, никто не пострадал. Местные власти оперативно отреагировали на угрозу, что позволило избежать человеческих жертв.

Мост Хунци был построен в рамках масштабной реконструкции трассы G317, проходящей по территории, где ранее появилось водохранилище. Этот водоем образовался после возведения крупнейшей в мире земляной плотины Шуанцзянкоу, высота которой составляет рекордные 312 метров. Вдоль реки Дадухэ расположено множество гидротехнических сооружений, однако именно Шуанцзянкоу выделяется своими масштабами и значением для региона.

Сейчас оценили масштабы повреждений и разрабатывают план восстановления транспортного сообщения. О сроках ремонта пока не сообщается. Для местных жителей и водителей, пользующихся этой дорогой, происшествие стало серьезным испытанием: мост был важной частью маршрута, обеспечивающего связь между отдаленными районами.

Власти подчеркивают, что безопасность остается приоритетом, и все решения принимаются с учетом возможных рисков.