Microsoft заявила, что Windows станет ИИ-ОС

Глава направления Windows и Surface в Microsoft Паван Давулури анонсировал в социальной сети X (ранее Twitter) стратегический вектор развития Windows, заявив, что платформа будет эволюционировать в "агентскую операционную систему", ориентированную на глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Об этом сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Публикация появилась вскоре после завершения внутренней реорганизации подразделения Windows, нацеленной на ускорение внедрения ИИ в операционной системе. Хотя Microsoft ранее неоднократно отмечала о переходе к ИИ-ориентированной ОС, комментарий Давулури стал одним из наиболее прямых подтверждений этой стратегии.

Однако заявление вызвало заметный резонанс. Значительная часть пользователей в комментариях выразила негативное отношение к перспективе превращения Windows в платформу, где ключевую роль играют ИИ-агенты. Среди наиболее популярных реакций - выражение обеспокоенности навязанной интеграцией ИИ и критика в адрес общей продуктовой стратегии. Подобные настроения прослеживаются и под другими официальными публикациями Microsoft, затрагивающими развитие Windows.

Пользователи также отметили, что недовольство связано не только с самой концепцией ИИ-ОС, но и с накопившимися претензиями к экосистеме Windows. В числе наиболее обсуждаемых проблем указали усиление зависимости ОС от сервисов Microsoft, включая аккаунты Microsoft, OneDrive и Copilot, перегруженность системы, снижение стабильности обновлений, часть которых приводит к сбоям, рост недоверия к продуктовым приоритетам компании.