Ау, правозащитнички, вы где? - ВИДЕО

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о задержании в Ереване ведущих местного подкаста.

Day.Az представляет публикацию:

Утром в Ереване были показательно задержаны двое блогеров, ведущих местного подкаста Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна.

Самсонян и Сагателян вступили в перепалку со спикером парламента Аленом Симоняном: они критиковали Симоняна, тот в ответ публично назвал их су*иными детьми.

Подкастеры в долгу не остались и ответили Симоняну в своем очередном выпуске. Мата вроде как не было, но Симонян оскорбился и подал заявление в полицию, обвинив блогеров в оскорблении и угрозах.

В итоге с утреца к обоим пожаловал ОМОН. В их домах и офисе прошли обыски.

Армянские СМИ, кстати, сообщают, что возможно дело вообще не в Симоняне - по некоторым данным, скандальный выпуск слушал лично Никол Пашинян. Всю семичасовую передачу, ага.

Интересно, что помалкивают все наши старые друзья. Фридом хаус, Репортеры без границ, Амнести интернешнл - где вы, ребятки? Куда пропали? Чего заткнулись?

Или мы орем только когда дело касается Азербайджана?