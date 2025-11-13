В Армении задержали двоих блогеров. Ау, правозащитнички, вы где? - ВИДЕО
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о задержании в Ереване ведущих местного подкаста.
Day.Az представляет публикацию:
Утром в Ереване были показательно задержаны двое блогеров, ведущих местного подкаста Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна.
Самсонян и Сагателян вступили в перепалку со спикером парламента Аленом Симоняном: они критиковали Симоняна, тот в ответ публично назвал их су*иными детьми.
Подкастеры в долгу не остались и ответили Симоняну в своем очередном выпуске. Мата вроде как не было, но Симонян оскорбился и подал заявление в полицию, обвинив блогеров в оскорблении и угрозах.
В итоге с утреца к обоим пожаловал ОМОН. В их домах и офисе прошли обыски.
Армянские СМИ, кстати, сообщают, что возможно дело вообще не в Симоняне - по некоторым данным, скандальный выпуск слушал лично Никол Пашинян. Всю семичасовую передачу, ага.
Интересно, что помалкивают все наши старые друзья. Фридом хаус, Репортеры без границ, Амнести интернешнл - где вы, ребятки? Куда пропали? Чего заткнулись?
Или мы орем только когда дело касается Азербайджана?
