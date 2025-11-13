https://news.day.az/society/1795094.html Взрыв в известном ресторане в Баку, есть погибший В Баку произошел взрыв в ресторане. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел несколько дней назад в ресторане "La Villa", расположенном в посёлке Бакыxанов. В результате взрыва, случившегося на кухне заведения, пострадала Малахат Джафарова. Женщину госпитализировали, однако вчера она скончалась в больнице.
