В Баку произошел взрыв в ресторане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел несколько дней назад в ресторане "La Villa", расположенном в поселке Бакиxанов.

В результате взрыва, случившегося на кухне заведения, пострадала Малахат Джафарова. Женщину госпитализировали, однако вчера она скончалась в больнице.

По факту происшествия ведется расследование.