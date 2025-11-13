Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В современном медиапространстве давно стерлась грань между репортажем и спектаклем. Вместо честного поиска фактов зрителю все чаще подсовывают тщательно срежиссированное шоу - с героем, антагонистом и заранее прописанным финалом. В этом жанре особенно преуспели те, кто умеет превращать информацию в оружие, а правду - в декорацию. Один из таких лжецов - Расмус Канбэк, шведский горе-публицист, чьи тексты больше напоминают топорные политические сценарии, чем журналистские расследования. Под маской гуманизма и правозащитной риторики он искусно прячет ремесло манипулятора, выстроившего карьеру на стыке пропаганды и западных грантовых структур.

В последнее время этот человек, называющий себя "независимым аналитиком", зачастил писать о Южном Кавказе. "Я только что вернулся из Армении, двадцатый раз за последние годы", - пишет он, будто хвастаясь служебными командировками за счет фондов. Двадцать раз в Армении, ни разу - в Азербайджане. Уже это достаточно, чтобы понять масштаб его "баланса" и "объективности". Канбэк не скрывает: он консультирует армянские НПО, сотрудничает с медиа-ресурсами, связанными с фондом "Ереван Пресс Клуб" и "CivilNet". Именно оттуда и поступают его "источники", из которых он черпает "правду" о Баку, Карабахе и войне.

Он выступает под лозунгами "мирного урегулирования", "справедливого мира", "голоса жертв", но вся его публицистика строится на одном - на демонизации Азербайджана. У него нет ни одной строки о депортациях азербайджанцев из Армении в 1988 году, ни одного слова о массовых убийствах в Бакинском и Шаумяновском районах, о Ходжалы, о десятках тысяч беженцев, изгнанных из своих домов. Ничего. Ни одного упоминания. Как будто этого не было. Как будто боль азербайджанских семей не существует.

Но когда речь заходит о тех, кто проиграл в Карабахе, Канбэк становится нежным гуманистом, почти священником в храме жертвенности. Он пишет о "страданиях армян", "авторитарной системе Баку", "отсутствии справедливости" - при этом забывая, что именно Армения десятилетиями удерживала оккупированные земли, разрушала мечети, школы, города, превращая Агдам в "кавказский Хиросиму".

Разве он не видел отчетов ООН, ОБСЕ, Совета Европы? Разве он не читал выводы МККК о минных полях, которыми армянские силы усеяли освобожденные территории после 2020 года? Почему он умалчивает, что по данным Госкомиссии Азербайджана, только в 2023 году от мин погибло более 200 мирных жителей? Почему он не пишет о том, что с 1994 года Армения отказалась выдать карты минных полей, нарушая Женевские конвенции? Где его "справедливость"? Где "гуманизм"?

Зато он пишет о "бедном азербайджанском активисте", осужденном "за разговор с армянами". Ах, какая трогательная история для западного читателя! Так удобно преподнести ее как символ "диктатуры Алиева". Канбэк даже не утруждает себя проверкой фактов: кто этот активист, что он делал, на кого работал, какие материалы передавал? В его изложении все просто - мирные херувимчики разговаривают с "врагами", а злой режим бросает их в тюрьму.

Но позвольте. Этот "активист" - Бахруз Самедов - вовсе не "узник совести". Это человек, сотрудничавший с армянскими пропагандистскими структурами, вел переговоры о "создании совместного движения за автономию Арцаха", получал гранты через подставные организации. В его переписке - конкретные имена, суммы, задачи. Расмус Канбэк это знает, но не пишет. Почему? Потому что правда разрушит красивую легенду.

Для Канбэка истина - не цель, а помеха. Ему выгодна драма, где армяне - вечные страдальцы, а азербайджанцы - "авторитарные агрессоры". Так проще получать гранты, писать "миссионерские колонки" в западные медиа, участвовать в круглых столах и получать аплодисменты тех, кто не знает, где находится Карабах.

Его текст "When peace fails people" - не журналистика, а политическая брошюра в духе холодной войны. Он говорит о "сильных, диктующих условия", о "торговле справедливостью ради мира". Красиво, драматично, но фальшиво. Он сравнивает Азербайджан с Израилем, Армению - с Палестиной, превращая сложную историю в дешевую аллегорию. Но разве кто-то из тех, кто пережил 30 лет оккупации, согласится с такой логикой? Разве можно уравнять жертву и агрессора?

Я много лет видел таких Канбэков. Они появляются в каждой войне - в Югославии, в Ираке, в Сирии. Люди, которые никогда не держали в руках документы, не видели разрушенных домов, но пишут о "моральных компромиссах" и "цене справедливости". Они рассуждают о "верховенстве права", но не читают международные решения. Международный суд ООН, Совет Безопасности, Европарламент - все признали территориальную целостность Азербайджана. Где эти ссылки у Канбэка? Нигде. Потому что тогда придется признать очевидное - прав был Баку, а не Ереван.

Именно поэтому его статьи охотно публикуют в диаспоральных изданиях, именно поэтому армянские лоббисты распространяют их в соцсетях. Он для них удобен - европеец, с правильной внешностью, с шведским паспортом и ангажированной совестью.

Когда читаешь тексты Расмуса Канбэка, возникает ощущение, будто перед тобой не журналист, а подневольный хронист чьей-то чужой боли - чужой не по национальности, а по совести. Его "гуманизм" заканчивается там, где начинается правда. Он говорит "о мире", но каждый его абзац пронизан реваншистским духом армянских НПО, питающихся из рук европейских фондов.

В его биографии - "участие в программах по медиаэтике, правах человека и гражданскому миру". Но если копнуть глубже, обнаруживается знакомая связка: "Swedish Institute" - "CivilNet" - "Open Society Foundations" - "European Endowment for Democracy". Все они системно поддерживают проекты в Армении, но не в Азербайджане. Почему? Потому что западные грантодатели привыкли делить мир на "демократию" и "авторитаризм", подгоняя факты под схему, где Ереван - "мученик", а Баку - "угнетатель". Канбэк - их рупор.

Возьмем хотя бы статистику. По данным OECD (2023), только в 2022 году Армения получила 47,2 миллиона евро прямых грантов от ЕС на "развитие гражданского общества". Азербайджан - менее 3 миллионов, причем на технические проекты в области экологии и транспорта. Но именно Армения, по версии Канбэка, "страдает от авторитаризма соседей". Удобно? Более чем.

Канбэк - не новичок в этой системе. Он участвовал в проектах Swedish Institute's Young Leaders Initiative (2020-2022), сотрудничал с шведским филиалом Transparency International, писал для Blank Spot Project, где Армения стабильно фигурировала в рубрике "small democracies under threat". Его статьи распространяются через Caucasus Watch, а репосты делает сам European Partnership for the Peaceful Settlement of the Nagorno-Karabakh Conflict - структура, напрямую финансируемая Европейской комиссией и армянскими фондами.

Вы спросите: случайность? Нет, закономерность. Потому что за каждым "независимым журналистом" стоит фонд, за фондом - комитет, а за комитетом - политический интерес.

В 2020 году, когда Азербайджан восстановил территориальную целостность, Канбэк был одним из тех, кто в европейской прессе продвигал нарратив о "гуманитарной катастрофе армян". Он публиковался в шведской Dagens Arena и Omvärlden, где писал: "Азербайджан использует нефть как оружие, чтобы заглушить критику". А параллельно участвовал в конференции ForumCiv Armenia, где в числе спикеров значились известные армянские лоббисты - представители фонда "Агос", организации "ReStart", и даже Армянского национального комитета Скандинавии.

Так кто он - журналист или инструмент влияния?

Проверим факты. В 2023 году Канбэк участвовал в конференции Peace Journalism in Times of War в Ереване, где его выступление спонсировалось структурой под названием Helsinki Citizens' Assembly - Vanadzor Office. Та самая, которая еще в 2019 году публиковала заявления о "геноциде в Арцахе" и о "праве армян на самоопределение". Это уже не журналистика, это - миссионерство под грантовым соусом.

Он пишет о "моральном разложении авторитарных режимов", но ни слова не говорит о том, что именно Армения с 1991 года находилась в состоянии милитаризации, где каждая третья семья имела оружие, а половина ВВП уходила на армию. Он говорит о "правах человека", но не вспоминает, что в Армении до 2022 года действовали лагеря для дезертиров, что Human Rights Watch фиксировала пытки в тюрьмах Еревана. Почему? Потому что это разрушает сказку, за которую платят.

Канбэк умеет подбирать слова. Его стиль - смесь академизма и пасторали: "Когда справедливость подменяют миром, мораль становится товаром". Красиво? Да. Только сказано это человеком, который десятилетиями зарабатывает на продажной морали.

Когда он рассуждает о "жертвах" и "моральной ответственности сильных", за кадром остаются данные, опубликованные самим ООН: только в 1993 году Армения изгнала более 750 тысяч азербайджанцев из своих домов, разрушила 700 поселков и 900 мечетей, захватила 20% международно признанной территории Азербайджана. Где все это в его "аналитике"? Нигде. Потому что тогда рушится его любимый тезис - "мир без справедливости невозможен".

Разве он не знает о докладах Amnesty International 1992-1994 годов, где фиксировались массовые убийства в Ходжалы? Знает. Просто выбирает молчание. Разве он не читал решения Совбеза ООН №822, №853, №874, №884, которые прямо требовали вывода армянских войск? Читал. Но эти документы не цитируются - ведь тогда придется признать, что нарушителем был не Азербайджан.

И еще одно: Канбэк постоянно говорит о "диктатуре информации". Но почему же он сам никогда не приезжал в Азербайджан, не встречался с азербайджанскими журналистами, не видел деоккупированные земли? Ответ прост: потому что тогда придется написать правду. А правда не вписывается в грантовый отчет.

Я долго думал - стоит ли вообще писать об этом человеке. Ведь есть фигуры, настолько ничтожные по сути, что само внимание к ним - уже форма почестей. Но есть и другой мотив: разоблачать таких, как Канбэк, необходимо. Не из личной неприязни, а из профессионального долга. Потому что на лжи этих "гуманистов" строятся доклады Европарламента, резолюции НПО и антиизербайджанская повестка в Брюсселе.

Посмотрите, как работает схема. Сначала публикуется "репортаж" - с нужными акцентами, где Азербайджан изображается "агрессором", а Армения - "жертвой". Потом этот текст цитируется в отчете какой-нибудь правозащитной организации - вроде Human Rights House Foundation или Caucasus Barometer. Через месяц ссылку подхватывает депутат Европарламента, выступая на сессии под лозунгом "прав человека на Южном Кавказе". А через три недели рождается резолюция с готовыми формулировками: "Мы обеспокоены положением активистов в Азербайджане, выражаем солидарность с армянским народом Карабаха". И где-то внизу, мелким шрифтом, источник - статья Расмуса Канбэка.

Вот так, из тонкой капли пропаганды, строится поток ложной морали.

А теперь - факты. В аналитическом отчете European Stability Initiative за 2024 год есть прямая ссылка на материалы Канбэка, где Азербайджан обвиняется в "авторитаризме, подавлении гражданского общества и изгнании мирных жителей". Но в том же отчете ни слова о том, что Армения нарушила четыре резолюции СБ ООН и не выполнила ни одного пункта Минской группы ОБСЕ. Ни слова о постоянных провокациях у границы, о терактах армянских диверсантов, о 900 тысячах азербайджанских беженцев.

Канбэк ссылается на "международное право", но именно оно стоит на стороне Азербайджана. Признанные границы, территориальная целостность, суверенитет - все эти принципы подтверждены ГА ООН, Совбезом и даже ЕС. Только не для него. Для него "справедливость" - это когда слабый получает индульгенцию за свои преступления, а сильный должен оправдываться за победу.

Что же движет этим человеком? Наивность? Нет. Прагматичный расчет. Ведь в Европе на антиизербайджанской теме сегодня можно неплохо зарабатывать. По данным EU Funding Transparency System, в 2022-2024 годах на "программы по мирному сосуществованию" на Южном Кавказе выделено 56,8 миллиона евро. Из них более 70% осели в армянских организациях, среди партнеров которых числится и Blank Spot Project - где работает Канбэк. В переводе на простой язык: чем громче он обвиняет Азербайджан, тем увереннее продлевается финансирование.

Мораль подменена сметой.

Но самое опасное - не в этом. Опасно то, что такие тексты формируют ложное общественное сознание. Для европейского читателя Азербайджан начинает ассоциироваться с "диктатурой", а Армения - с "демократией". И никто уже не помнит, что именно армянская сторона начала войну в 1990-х, что именно она десятилетиями удерживала оккупированные земли, что именно армянские силы сожгли Агдам, Физули, Кельбаджар, разрушили мечети, вытравили память целого народа.

Когда Канбэк пишет: "мир без справедливости превращается в тьму", - он не замечает, что сам стоит на стороне этой тьмы. Он требует от Азербайджана "покаяния", но не требует его от тех, кто держал в рабстве Карабах тридцать лет. Он говорит о "демократии", но закрывает глаза на тотальную коррупцию в Армении, на политические репрессии после 2018 года, на убийства ветеранов войны.

Где его статьи о трагедии азербайджанских семей, вернувшихся на родные земли, усеянные минами? Где его интервью с беженцами, жившими в лагерях три десятилетия? Где его репортажи из Агдама, где от города остались руины, оставленные армянской армией? Нигде. Потому что это не укладывается в сценарий "моральной миссии" его заказчиков.

Я называю таких людей - агенты лжи в мантии гуманизма. Они не кричат, не спорят - они тихо капают ядом на общественное мнение. Они не солдаты, но работают эффективнее любой армии. Они не стреляют, но убивают правду.

Канбэк - не просто публицист. Он - симптом. Симптом болезни европейского сознания, где двойные стандарты стали нормой. Где в Брюсселе и Стокгольме любят рассуждать о правах человека, но закрывают глаза на разрушенные мечети, на массовые захоронения, на детей, погибших от мин. Где слово "демократия" стало инструментом давления, а "гуманизм" - формой политического шантажа.

И потому я говорю прямо: мы имеем право защищаться - не только на фронте, но и в информационном поле. Мы обязаны называть вещи своими именами. Нельзя позволять таким, как Канбэк, превращать истину в подделку.

Он мечтает о "справедливом мире"? Что ж, пусть начнет со справедливости к фактам. Пусть напишет о Ходжалы, о депортации азербайджанцев из Армении, о разрушенных мечетях, о беженцах. Тогда, возможно, мы поверим, что в нем еще осталась тень совести.

А пока - это просто Расмус "Кешбэк" Канбэк. Человек, который продает сочувствие оптом и мелким шрифтом подписывает ложь.