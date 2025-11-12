Названо имя первого в мире блогера

Великий русский писатель Федор Достоевский стал первым в мире блогером.

Как передает Day.Az, такое мнение в разговоре с ТАСС высказал праправнук классика Алексей Достоевский.

По его словам, "Дневник писателя", который в XIX веке начал писать Федор Михайлович, это по сути своей первый блог в литературном понимании.

""Дневник писателя", который он ( Федор Достоевский - прим.ред.) в свое время затеял в 70-х годах позапрошлого века, это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая" , - пояснил свою точку зрения праправнук классика.

Алексей Достоевский также порекомендовал всем прочесть "Дневник писателя" и переложить все, изложенное там, на наше время. Он отметил, что даже несмотря на то, что время меняется, "люди в их страстях остаются прежними".