Альпаки перуанской художницы Сол Алехо в Центре Гейдара Алиева в Баку

18 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится открытие выставки перуанской художницы Сол Алехо "Мир воображения между Андами и Кавказскими горами" (The Imaginary World between the Andes and the Caucasus).

Как сообщает в четверг Day.Az, главными героями работ на выставке являются альпаки, ставшие символом Андского плато. На картинах Сол Алехо они изображены с человеческими эмоциями.

Посетители также смогут увидеть работы художницы, созданные специально для бакинской выставки. В этих работах, которые будут представлены впервые, автор изображает своих героев на фоне исторических памятников и достопримечательностей Баку и Шамахы: на ферме альпак в Шамахы, у колеса обозрения в Баку, любуясь Бакинским бульваром, перед Центром Гейдара Алиева и в других местах.

Сол Алехо, участвовавшая до сегодняшнего дня более чем в 60 местных и международных выставках, с юных лет проявляла интерес к искусству. Вдохновленная природой Анд и Кавказских гор, она подчеркивает, что искусство служит мостом между культурами, используя обобщенный образ альпак, которые не знают границ и живут как в Андах, так и в Кавказских горах. В ее работах альпаки несут не только сюжетную линию, но и символическое и эмоциональное значение.