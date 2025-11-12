"Ливерпуль" может купить лидера полузащиты "ПСЖ"

"Ливерпуль" внимательно следит за полузащитником "Пари Сен-Жермен" Витиньей в преддверии январского трансферного окна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скаутский отдел "красных" считает 25-летнего игрока одним из самых технически одаренных полузащитников в Европе.

"ПСЖ" может начать переговоры по трансферу Витиньи, если получит предложение в размере € 130 млн. Подчеркивается, что, помимо "Ливерпуля", за португальским футболистом также следят "Ювентус" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.