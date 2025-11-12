https://news.day.az/world/1794779.html В Мексике усилили охрану президентского дворца - ВИДЕО В преддверии крупной протестной демонстрации вокруг президентского дворца в Мексике установили высокий забор. Как передает Day.Az, ожидается, что сотни тысяч мексиканцев выйдут на протест против президента Шейнбаум и "её бездействия в связи с многочисленными убийствами местных политиков по всей Мексике, совершёнными наркокартелями".
В Мексике усилили охрану президентского дворца - ВИДЕО
В преддверии крупной протестной демонстрации вокруг президентского дворца в Мексике установили высокий забор.
Как передает Day.Az, ожидается, что сотни тысяч мексиканцев выйдут на протест против президента Шейнбаум и "её бездействия в связи с многочисленными убийствами местных политиков по всей Мексике, совершёнными наркокартелями".
Отметим, что несмотря на продолжающиеся в Мексике убийства заметных политиков, в реальности количество этих убийств последние несколько лет сокращается.
