Как долго в Азербайджане будет держаться туман?

Опубликованы данные о погоде на 12 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 8:00 12 ноября на территории страны наблюдается туманная погода.

Туман является ожидаемым атмосферным явлением, связанным с синоптической ситуацией. Высокие дневные температуры и охлаждение приземного слоя воздуха в ночные часы привели к образованию тумана.

Туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Шамкире, Гяндже, Балакене, Гусаре, Шамахе, Гобустане, Барде, Гёйчае, Зердабе, Имышлы, Кюрдамире, Джафархане, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Биласуваре и Агдаме. Видимость местами ограничена до 50-200 метров.

Ожидается, что туманная погода на территории страны будет наблюдаться с перерывами до 15 ноября.