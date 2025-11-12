https://news.day.az/society/1794769.html

Хорошая новость для жителей Сумгайыта - Теперь добраться до Баку ещё проще

С сегодняшнего дня введён в эксплуатацию автобусный маршрут №500, соединяющий город Сумгайыт с Баку. Как сообщает Day.Az, автобусы №500 начинают движение с улицы Зулфу Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), проходят по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и посёлку Джейранбатан.