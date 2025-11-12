https://news.day.az/society/1794769.html Хорошая новость для жителей Сумгайыта - Теперь добраться до Баку ещё проще С сегодняшнего дня введён в эксплуатацию автобусный маршрут №500, соединяющий город Сумгайыт с Баку. Как сообщает Day.Az, автобусы №500 начинают движение с улицы Зулфу Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), проходят по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и посёлку Джейранбатан.
Хорошая новость для жителей Сумгайыта - Теперь добраться до Баку ещё проще
С сегодняшнего дня введён в эксплуатацию автобусный маршрут №500, соединяющий город Сумгайыт с Баку.
Как сообщает Day.Az, автобусы №500 начинают движение с улицы Зулфу Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), проходят по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и посёлку Джейранбатан.
Конечной остановкой маршрута определена улица Сеида Джафара Пишевери в Баку.
Автобусы по данному направлению работают с 05:45 до 23:00.
Интервал движения автобусов №500 составляет 7-8 минут. Оплата проезда осуществляется в безналичной форме, стоимость проезда - 0,80 маната.
