Хорошая новость для жителей Сумгайыта

С сегодняшнего дня введён в эксплуатацию автобусный маршрут №500, соединяющий город Сумгайыт с Баку.

Как сообщает Day.Az, автобусы №500 начинают движение с улицы Зулфу Гаджиева в Сумгайыте (парк Гейдара Алиева), проходят по улице Наримана Нариманова, проспекту Сюльх и посёлку Джейранбатан.

Конечной остановкой маршрута определена улица Сеида Джафара Пишевери в Баку.

Автобусы по данному направлению работают с 05:45 до 23:00.

Интервал движения автобусов №500 составляет 7-8 минут. Оплата проезда осуществляется в безналичной форме, стоимость проезда - 0,80 маната.